"Бизнес ждал этого более 25 лет". В Раде прокомментировали принятие закона об ООО

Верховная Рада приняла закон об обществах с дополнительной и ограниченной ответственностью (№4666), который позволит улучшить бизнес-климат, будет способствовать привлечению иностранных инвестиций и заложит предпосылки для создания новых и развития существующих предприятий, заявил председатель Комитета по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук.

"Законодательство, которое регулировало деятельность этих обществ, было принято еще в 1991 году, и понятно, что оно абсолютно не отвечает сегодняшним требованиям. Мы постарались внедрить в этом законе современные нормы, которые есть на сегодняшний день в мире, и во время двух вторых чтений нам удалось сбалансировать этот законопроект, которым и эта Верховная Рада, и Украина, и юридическое сообщество сможет гордиться", - сказал Иванчук, представляя проект закона.

"Все юридические компании Украины поддерживают этот законопроект. Мы задолжали его принятие уже более 25 лет", - сказал он. Иванчук отметил, что принятие законопроекта об обществах с ограниченной ответственностью позволит учредителям в уставе или корпоративном договоре самостоятельно определять свою "бизнес-конституцию".

"Это уберет очень много споров, которые (ранее) должны были решаться в судах. Люди смогут договориться о всем, что они считают необходимым. Это действительно очень большой шаг вперед", - подчеркнул народный депутат. Комментируя вопросы наследства, прописанные в законопроекте, председатель комитета подчеркнул, что нормы документа гарантируют предоставление наследнику тех самых прав, которые были в соучредителя ООО.

"Сегодня наследник должен прийти на поклон к другим участникам общества, они принимают какое-то решение, чтобы предоставить ему возможность зарегистрировать себя участником этого бизнеса. Мы убрали этот рудимент", – подчеркнул он.

По словам Андрея Иванчука, на сегодня в Украине действует более 500 тысяч обществ с дополнительной и ограниченной ответственностью, является наиболее распространенной формой ведения бизнеса в стране. Он также добавил, что этот закон будет способствовать привлечению инвестиций в Украину, поскольку те иностранные инвесторы, которые хотят зайти в Украину и которые раньше боялись корпоративного законодательства, которое регулировало эти вопросы, теперь будут работать по другим - значительно лучшими правилами. По итогом голосования Верховная Рада приняла законопроект №4666, отдав за него 285 голосов.