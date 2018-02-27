Чубаров назвал факторы для освобождения Крыма

Народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что есть три фактора для освобождения захваченного Россией Крыма — Украина, которая должна многое сделать, чтобы живущие на полуострове люди все время были готовы к возвращению, международное сообщество и его санкции, а также украинское общество.

Крым можно вернуть за счет экономического давления, усиления ограничительных мер, политических и дипломатических усилий, рассказал политик на митинге за деоккупацию полуострова на Майдане Независимости в Киеве, пишет "Обозреватель".

"Мы должны сделать все, чтобы люди, остающиеся гражданами Украины, не покидали Крым. Потому что Россия хочет вытеснить людей, не лояльных к оккупантам, и заселить полуостров своим российским населением", — отметил нардеп.

По его словам, есть три фактора, которые необходимо активно использовать для его освобождения. "Первый фактор — это наше государство, которое должно многое сделать, чтобы живущие в Крыму люди все время были готовы к возвращению. Чтобы они были тверды духом и постоянно чувствовали взаимосвязь с Украиной", — подчеркнул глава органа.

"В Крыму есть много мифов, российская пропаганда пугает людей. Они говорят, что когда Украина вернется в Крым, то всех накажет. Но нужны законы, которые это четко отрегулируют. И накажут лишь тех, кто предал Украину", — объяснил он.

Чубаров добавил, что вторым фактором является международное сообщество и его санкции. "Но его активность будет зависеть от того, насколько активны мы", — cказал политик. "И третий фактор — это наше общество. Оно не должно давать спокойствие ни украинскому государству, ни международному сообществу. Третий фактор самый главный. Как только общество продемонстрирует волю и мобилизуется, так и вернем Крым", — считает нардеп.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.