Пашинский предлагает давать уголовный срок журналистам за расследования в сфере обороны

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский намерен инициировать утверждение законопроекта, который позволит учредить уголовную ответственность для журналистов, тема расследований которых касается оборонной отрасли Украины.

"Мы информацию даем обществу. Проходит некоторое время и начинаются какие-то дестабилизирующие вещи. У меня нет никакого сомнения, мы все знаем, что украинские журналисты - это неподкупные люди, которые никогда за деньги не размещают никаких фейков", - цитирует нардепа УНИАН.

Однако политик добавил, что некоторыми сотрудниками СМИ должно заинтересоваться СБУ. Он заявил, что журналисты в нашей стране не всегда работают профессионально.

"И что находятся какие-то ФСБшные или другие аферисты, которые используют наших журналистов, наши СМИ в подрыве обороноспособности, сознательном подрыве обороноспособности государства", - сказал депутат.

Пашинский сообщил, что рекомендовал секретарю Комитета парламента по нацбезопасности и обороне Ивану Виннику "разработать дополнения в действующее законодательство - об ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений".

"Будет это административная или уголовная ответственность - мы сейчас начнем дискуссию на комитете, мы будем привлекать членов комитета к этой работе, и предложим в ближайшую неделю-две законопроект на рассмотрение парламента", - ответил Винник.

Украинское издание "Новое время" и автор расследования о якобы коррупционной составляющей при закупке БМП станут фигурантами иска польской компании Wtorplast. В данном случае речь идет о скандальном материале, в котором упоминается имя нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского.