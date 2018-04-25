Признание оккупации Донбасса в ПАСЕ: последствия для Украины и России

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признается оккупация Донбасса Российской Федерацией. И хотя в самом тексте не было слова "оккупация", а лишь говорилось, что часть территории Донецкой и Луганской областей находятся под эффективным контролем России, по сути, это то же самое. Слова о том, что часть Донбасса под контролем России, собственно говоря, и значат признание оккупации. Как иначе территория одной страны может находиться под контролем другой страны? Это возможно только в виде оккупации.

Для Украины данная резолюция важна тем, что в исках, которые будут подаваться в международные суды, благодаря такому признанию позиции нашей страны будут сильнее. Даже если эти иски будут подаваться через пять или через пятнадцать лет.

Да, с одной стороны, ПАСЕ является организацией, решения которой являются не обязательными для выполнения. Причем даже для ее членов. Но с другой — это организация, которая объединяет почти 50 государств и обладает серьезной легитимностью, поскольку в мире, в принципе, чуть более 200 государств. Потому такого рода решения, безусловно, будут приниматься во внимание в международных судах.

Для России это сулит еще большую изоляцию в мире, в том числе в Совете Европы, куда она так стремилась вернуться.

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Если говорить о практическом смысле, который данная резолюция будет иметь для Украины сразу после принятия, то, прежде всего, она засвидетельствует поддержку нашей позиции со стороны ПАСЕ. Таким образом, наращивается система документов, на которые Украина может ссылаться, отстаивая свои права. Это усилит международные позиции нашей страны.

А в дальнейшем признание такого статуса части Донбасса в ПАСЕ будет весомым аргументом в дискуссиях о компенсации ущерба, нанесенного в ходе событий на Донбассе. И этот аргумент будет использоваться в международных судах.

Кроме того, следует отметить, что ПАСЕ объединяет не представителей власти и правительств разных стран — там представители парламентов разных стран, а потому высказанное в ПАСЕ — это не совсем правительственная позиция того или иного государства. Однако позиция ПАСЕ все равно важна. Тем более, если учесть, что еще четыре года назад и США, и ЕС, и отдельные европейские страны отказывались видеть и признавать агрессию России против Украины. Даже, когда на территорию Украины заходили десятками российские танки, сотнями — единицы российской бронетехники, ни США, ни другие страны не говорили об агрессии. Для них слова "агрессия", "оккупация" были как табу, они не могли их произнести. Но четыре года подвигов наших солдат и усилий нашей дипломатии привели к тому, что глаза мирового сообщества стали открываться.

Также сказалось и поведение самой России, которая вела себя неадекватно и несуразно. Она утратила свою квалификацию в дипломатии, и в результате россияне умножили на ноль все свои имиджевые достижения. Для них имидж — ничто, а вот жажда что-то украсть, присвоить себе — это все. Это достаточно бестолковая политика, и она была такой еще в советские времена.

А на принятую резолюцию ПАСЕ Россия не будет отвечать, она сделает вид, что ничего не произошло.

По сути, все, о чем говорится в части Донбасса в данной резолюции ПАСЕ, уже признано в мире. Уже звучали четкие заявления на уровне Европейского парламента, "Большой семерки", Генеральной ассамблеи ООН... Таким образом, Украина постепенно формирует внушительную нормативную базу для различных судебных исков. А позиция России тем временем становится более уязвимой, в том числе в результате появления данной резолюции. Мировое сообщество прозревает медленно, но все-таки прозревает и начинает видеть, что на самом деле Россия делает на территории Украины.

Александр Палий, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, историк, специально для "Главреда"