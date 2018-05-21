"Не надо бояться шантажировать МВФ": депутат Рады нашел способ не поднимать цены на газ

Депутат Верховной Рады Александр Кирш заявил, что Украине стоит начать шантажировать Международный валютный фонд (МВФ). По его словам, нужно следует выдвинуть фонду свои условия.

"Я бы на месте правительства не боялся, а выдвигал свои жесткие условия", — цитирует Кирша "Обозреватель".

Так как Киев больше не может повышать тарифы на газ, то надо торговаться, отметил он.

"Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать", — уверен нардеп.

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Ранее сообщалось о том, что в МВФ нашли для украинских властей повод поднять населению цены на газ.

Напомним, в украинском Минфине пояснили, как решается вопрос о подорожании газа для украинцев. Чиновник также весьма своеобразно охарактеризовал работу украинских финансистов во время переговоров по газовому вопросу с МВФ.