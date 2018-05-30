Порошенко заявил о начале принудительного взыскания с РФ 2,6 млрд долларов

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания с "Газпрома" долга в размере 2,6 млрд доларов в рамках решения Стокгольмского арбитража.

"Процесс принудительного исполнения взыскания $ 2,6 млрд из "Газпрома" перешёл в практическую плоскость - сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах", - написал Порошенко в твиттере.

Процес примусового виконання стягнення 2,6 млрд доларів з "Газпрому" перейшов в практичну площину – сьогодні було розпочато обтяження акцій та інших активів "Газпрому" в країнах Європи, зокрема в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах.https://t.co/wunzcWFcg3 — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 мая 2018 г.

Он также добавил, что Украина не должна останавливаться только на этих странах.

"Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украину. Об этом говорили во время встречи с председателем правления "Нафтогаз" Андреем Коболевым", - уточнил президент.

Моя чітка вказівка, щоб ми не зупинялися на цих трьох країнах, доклали максимум зусиль для того, щоб забезпечити виконання надходження виграних коштів до України. Про це говорили під час зустрічі з Головою правління @NaftogazUK Андрієм Коболєвим — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 мая 2018 г.

Как сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источник, сейчас "Нафтогаз" добивается ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG – проектных компаний "Северного потока" и "Северного потока – 2".

По словам собеседника, во вторник, 29 мая, офисы этих компаний посещали швейцарские приставы. ТАСС пишет со ссылкой на источник в отрасли, что они "провели опись имущества в офисе Nord Stream в Цуге в рамках обеспечительных мер по исполнению решения Стокгольма". Собеседник в "Газпроме" подтвердил факт визита, но подчеркнул, что пока ни имущество компаний, ни их акции не арестованы. По информации источника Интерфакса в отрасли, акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG уже заморожены. Официального подтверждения этой информации нет. Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате 4,6 миллиарда долларов "Нафтогазу" по транзитному контракту. Также после вердикта суда "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.

Руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в 45,6 миллионов долларов за победу в Стокгольмском арбитраже по тяжбе с "Газпромом" по транзиту газа.