"Ничего себе у тебя курс, мальчик". Сеть "взорвалась" фотожабами по поводу Тимошенко и полураздетого мужчины

Во время выступления лидера партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Раде Юлии Тимошенко на форуме "Новый курс страны" в столице Украины на сцену внезапно вышел молодой мужчина, который немедленно оголил торс и добавил, что любит политика и "хочет в Европу".

Естественно, что такое неординарное событие на некоторое время стало главной темой для украинских интернет-пользователей и главным поводом создавать фотожабы.

"Главред" собрал наиболее интересные образцы их буйного креатива по этому поводу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сеть взорвалась фотожабами на "воскрешение" российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.