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Самый дешевый рецепт из всех возможных: готовим запеченные яблоки с медом и корицей за 30 минут

Лидия Неплях
2 октября 2023, 08:09 обновлено 2 октября, 08:09
Запеченные яблоки может приготовить даже ребенок, понадобиться только 4 ингредиента.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Самый дешевый рецепт из всех возможных: готовим запеченные яблоки с медом и корицей за 30 минут
Как запечь яблоки в духовке с медом / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Кухня моя стихия)

Самый простой и быстрый способ приготовить десерт - это запечь яблоки в духовке с медом. Здесь прекрасно все: не нужно возиться с тестом, тратиться на ингредиенты и владеть кулинарным мастерством, чтобы приготовить ароматный десерт.

Запеченные яблоки с медом и корицей - рецепт

Ингредиенты:

  • яблоки - 4 шт.
  • греческий орех - 5 шт.
  • масло сливочное - 30 г
  • корица

Приготовление: Вырезать сердцевинки и косточки у яблок. Подробить грецкие орешки и засыпать их в яблоки. Полить медом, положить маленький кусочек масла на верхушку и чуть присыпать корицей. Выпекаем яблоки в духовке 30 минут при 160-180 градусах.

видео дня

Смотрите видео, как запечь яблоки с медом и орехами в духовке:

@maakaronka Полезный рецепт печеных осенних яблок с грецкими орешками и корицей?? ?Вырезать сердцевинки и косточки у яблок; ?Подробить грецкие орешки и засыпать их в яблочки; ?Полить медом, положить маленький кусочек масла на верхушку и чуть присыпать корицей Выпекаем 30 мин при 160-180 градусах✨ Автор: eliisssssss #фудблогер#вкусныерецепты#memuarypost#thesolme#pistache_blog#parisianamour#voguemagazine#foodaesthetic#aestheticfood#postitforaesthetic#foodblog#cozyhome#autumnaesthetic#autumnrecipes#autumndays#печеныеяблоки#яблокивкарамели#bakedapples#bakedapples#еда#рецепты#уют#эстетика#домашняявыпечка#запеченыеяблоки#запеченыеяблокискорицей#тренд#осенниереки?☀️?♬ оригинальный звук - Рецепты с ноткой ностальгии

Напомним, ранее мы рассказывали простой рецепт синабонов с яблоками и корицей для особого завтрака. Таким десертом просто невозсожно наесться.

Еще Главред предлагал попробовать приготовить быстрый пирог с фаршем "Чизбургер", блюдо из самых простых и бюджетных ингредиентов.

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