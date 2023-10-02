Самый дешевый рецепт из всех возможных: готовим запеченные яблоки с медом и корицей за 30 минут

Запеченные яблоки может приготовить даже ребенок, понадобиться только 4 ингредиента.

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Как запечь яблоки в духовке с медом / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Кухня моя стихия)

Самый простой и быстрый способ приготовить десерт - это запечь яблоки в духовке с медом. Здесь прекрасно все: не нужно возиться с тестом, тратиться на ингредиенты и владеть кулинарным мастерством, чтобы приготовить ароматный десерт.

Запеченные яблоки с медом и корицей - рецепт

Ингредиенты:

яблоки - 4 шт.

греческий орех - 5 шт.

масло сливочное - 30 г

корица

Приготовление: Вырезать сердцевинки и косточки у яблок. Подробить грецкие орешки и засыпать их в яблоки. Полить медом, положить маленький кусочек масла на верхушку и чуть присыпать корицей. Выпекаем яблоки в духовке 30 минут при 160-180 градусах.

видео дня

Смотрите видео, как запечь яблоки с медом и орехами в духовке:

Напомним, ранее мы рассказывали простой рецепт синабонов с яблоками и корицей для особого завтрака. Таким десертом просто невозсожно наесться.

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