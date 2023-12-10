Такого вы еще не пробовали: участница 'Мастер Шефа' рассказала, как приготовить любимое блюдо Ивана Франко

Украинская кухня может удивить вас, ведь в ней очень много разнообразных блюд, но забытых. Так, участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась любимым блюдом известного украинского писателя Ивана Франко, которое является аутентичным для нашей страны - засыпанная капуста.
Засыпанная капуста с пшеном - рецепт
Ингредиенты:
- капуста квашеная - 900 г
- пшено шлифованное - 5 ст. л.
- яйцо - 1 шт
- сметана (20%) - 370 г
- лук - 3 шт
- подбрюшина - 500 г
- соль
- перец
Способ приготовления: Квашеную капусту отжимаем, нарезаем, заливаем холодной водой и ставим варить почти до готовности (если капуста очень квасная, то перед варкой промываем ее). Пшено заливаем кипятком, оставляем запариваться на 15-20 мин, затем сливаем с него воду. Взбиваем яйцо (как на омлет), перетираем яйцо с пшеном, засыпаем его сверху на капусту и не перемешиваем пока не сварится пшено (вода должна покрывать пшено где-то на 1 см).
Лук нарезаем кубиком, поджариваем до золотистости, добавляем сметану и прогреваем. Вливаем нашу зажарку в капусту и тогда хорошо перемешиваем. Доводим засыпанную капусту до вкуса по соли и перцу и варим до такой консистенции, как вы видите на видео. Нарезаем мелко лук, а подбрюшину нарезаем красивыми кусками (на шкварки). Жарим подбрюшину, пока сало практически не вытопится, добавляем лук, солим, перчим и жарим до румяности.
Кладем капусту в миску, кладем шкварки сверху, берем ложки в руки и наслаждаемся этим красочным и нереально вкусным блюдом.
Смотрите, как приготовить засыпанную капусту из квашеной капусты:
@kudriava.food Засыпанная капуста со шкварками Інгредієнти Ингредиенты: - Капуста квашеная 900 г - пшено шлифованное 5 ст. л. - Яйцо 1 шт - Сметана (20%) 370 г - Лук 3 шт - Подбрюшина 500 г - Соль - Перец Способ приготовления: 1. квашеную капусту отжимаем, нарезаем, заливаем холодной водой и ставим варить почти до готовности (если капуста очень квасная, то перед варкой промываем ее); 2. пшено заливаем кипятком, оставляем запариваться на 15-20 мин, затем сливаем с него воду; 3. Взбиваем яйцо (как на омлет), перетираем яйцо с пшеном, засыпаем его сверху на капусту и не перемешиваем пока не сварится пшено (вода должна покрывать пшено где-то на 1 см); 4. Лук нарезаем кубиком, поджариваем до золотистости, добавляем сметану и прогреваем; 5. вливаем нашу зажарку в капусту и тогда хорошо перемешиваем; 6. доводим засыпанную капусту до вкуса по соли и перцу и варим до такой консистенции, как вы видите на видео; 7. нарезаем мелко лук, а подчеревину нарезаем файными кусками (на шкварки); 8. жарим подчеревину, пока сало практически не вытопится, добавляем лук, солим, перчим и жарим до румяности; 9. накладываем в миску капусту, сверху кладем шкварки, берем ложки в руки и наслаждаемся этим колоритным и нереально вкусным блюдом? #kudriavafood#фудблогукраинской# аутентичностравы# засыпанакапуста# українськістравы#food#готовимовдома# аутентичнакухня оригінальний оригинальный звук-Мирослава Пекарюк
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