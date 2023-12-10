Такого вы еще не пробовали: участница 'Мастер Шефа' рассказала, как приготовить любимое блюдо Ивана Франко

Засыпанная капуста с пшеном может удивить своим настоящим украинским вкусом.

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Засыпанная капуста / коллаж Главред, фото misteram.com.ua, besahy.com

Украинская кухня может удивить вас, ведь в ней очень много разнообразных блюд, но забытых. Так, участница "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась любимым блюдом известного украинского писателя Ивана Франко, которое является аутентичным для нашей страны - засыпанная капуста.

Засыпанная капуста с пшеном - рецепт

Ингредиенты:

капуста квашеная - 900 г

пшено шлифованное - 5 ст. л.

яйцо - 1 шт

сметана (20%) - 370 г

лук - 3 шт

подбрюшина - 500 г

соль

перец

Способ приготовления: Квашеную капусту отжимаем, нарезаем, заливаем холодной водой и ставим варить почти до готовности (если капуста очень квасная, то перед варкой промываем ее). Пшено заливаем кипятком, оставляем запариваться на 15-20 мин, затем сливаем с него воду. Взбиваем яйцо (как на омлет), перетираем яйцо с пшеном, засыпаем его сверху на капусту и не перемешиваем пока не сварится пшено (вода должна покрывать пшено где-то на 1 см).

видео дня

Лук нарезаем кубиком, поджариваем до золотистости, добавляем сметану и прогреваем. Вливаем нашу зажарку в капусту и тогда хорошо перемешиваем. Доводим засыпанную капусту до вкуса по соли и перцу и варим до такой консистенции, как вы видите на видео. Нарезаем мелко лук, а подбрюшину нарезаем красивыми кусками (на шкварки). Жарим подбрюшину, пока сало практически не вытопится, добавляем лук, солим, перчим и жарим до румяности.

Кладем капусту в миску, кладем шкварки сверху, берем ложки в руки и наслаждаемся этим красочным и нереально вкусным блюдом.

Смотрите, как приготовить засыпанную капусту из квашеной капусты:

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