Стало известно, когда сборная Украины сыграет следующий матч

В пятницу, 3 июня, в итальянском Бергамо состоится товарищеский матч между сборными Украины и Албании по футболу.

Об это пишет УНИАН, ссылаясь на данные федерации футбола последней страны.

В то же время агентство уточнило, что начало игры запланировано на 20:30 по местному времени (21:30 по Киеву).

"Матч станет одним из последних спаррингов команды Михаила Фоменко (главный тренер украинцев — ред.) перед началом Евро-2016", — отметили журналисты.

Напомним, ранее сборная Украины провела товарищеский матч против команды Уэльса, игра завершилась со счетом 1:0. Узнать больше о ней, а также посмотреть видео гола можно здесь.