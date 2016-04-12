Украинка завоевала "серебро" чемпионата Европы по тяжелой атлетике, опубликованы фото

В Норвегии в ходе чемпионата Европы по тяжелой атлетике украинка Юлия Паратова (весовая категория до 53 кг) по итогам двух упражнений завоевала серебряную медаль.

Об этом пишет xsport.ua.

В то же время в Федерации тяжелой атлетики Украины уточнили, что наша соотечественница стала лучшей в рывке, однако после следующего соревнования заняла второе место на пьедестале почета.

"В толчке судьи не засчитали Паратовой первые две попытки в 108 кг, однако одобрили третью", — отметили журналисты.

По их данным, сумма двоеборья украинки — 202 кг (94 в рывке+108). "Чемпионкой Европы в этом виде программы стала Кристина Иову из Молдовы, "бронза" на счету Ребекки Кохи из Латвии", — добавили в пресс-службе.

Напомним, чемпионат Европы по тяжелой атлетике начался в Норвегии 8 апреля и продлится до 16 числа. Ранее в Италии в рамках этапа Кубка мира по художественной гимнастике украинка Анна Ризатдинова завоевала две золотые медали и одну серебряную.

Фото: facebook.com/olympicua