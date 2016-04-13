На чемпионате Европы по тяжелой атлетике украинка завоевала "серебро"

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике украинка Вероника Ивасюк завоевала "серебро" в рывке.

В весовой категории до 58 кг Вероника в рывке покорила вес 90 кг и заняла 2 место, сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины.

Отмечается, что украинка вошла в пятерку лучших тяжелоатлеток континента в своей категории, завершив соревнования на 4-й строчке по сумме двоеборья - 198 кг (90 + 108).

Также отмечается, что Вероника впервые принимает участие во взрослом континентальном первенстве.

Напомним, ранее сообщалось, что украинка завоевала "серебро" чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

Фото: uwf.in.ua.