Подготовка к Евро-2016: сегодня сборная Украины сразится с Албанией

В пятницу, 3 июня, в итальянском Бергамо в рамках подготовки к Евро-2016 состоится товарищеский матч между сборными Украины и Албании по футболу.

Об этом пишет football.ua.

В то же время издание уточнило, что начало игры запланировано на 21:30.

"Тот состав, который наставник украинцев Михаил Фоменко выпустит со старта и будет, очевидно, составом на Германию", — отметили журналисты.

Ориентировочный состав сборной Украины: Пятов — Федецкий, Хачериди, Ракицкий, Шевчук — Степаненко, Ротань, Гармаш — Коноплянка, Ярмоленко, Зозуля.

Напомним, ранее команда украинского государства в товарищеском матче обыграла сборную Румынии. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.