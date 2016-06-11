В Лондоне украинский боксер победил британца и стал чемпионом Европы: видео боя

В Лондоне (столица Британии) украинский боксер Дмитрий Кучер одержал победу над британцем Энцо Маккаринелли, завоевав титул чемпиона Европы по версии EBU в первом тяжелом весе.

Об этом пишет ZN.UA.

Издание уточнило, что в начале поединка преимущество было на стороне соперника нашего соотечественника, однако уже в третьем раунде тот застал его врасплох левым боковым ударом.

"Еще два отправили британца на канвас (настил, которым накрывают ринг — ред.), после чего рефери зафиксировал технический нокаут", — отметили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском Онтарио бронзовый призер Олимпийских игр по боксу, полусредневес украинец Тарас Шелестюк нокаутировал мексиканца Эрика Мартинеса.

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