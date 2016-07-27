Зозуля продолжит карьеру в Примере, Федецкий будет играть в Бундеслиге

Нападающий сборной Украины Роман Зозуля стал игроком "Бетиса". 26-летний форвард подписал контракт с севильским клубом на три сезона.

В среду днем Зозуля прошел медосмотр в Мадриде, а вечером поставил подпись под соглашением с "зелено-белыми", передает Sport.ua.

Отмечается, что экс-игрок "Днепра" достался "Бетису" бесплатно, так как являлся свободным агентом.

В четверг Зозуля отправится на сборы в Германию, где присоединится к своей новой команде.

Кроме того, защитник сборной Украины Артем Федецкий стал игроком "Дармштадта". 31-летний игрок достался немецкому клубу бесплатно. Срок контракта не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Гусев продлил контракт с "Динамо", а "Марсель" сватается к Бойко.

Фото: sv98.de, realbetisbalompie.es.