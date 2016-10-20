Лига чемпионов: нефарт "Динамо", триумф "Барселоны", разгром ПСВ и унижение "Лудогорца"

В среду, 19 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в одном из которых киевское "Динамо" уступило лиссабонской "Бенфике" — 0:2. Пропустив по голу в начале каждого из таймов, бело-синие создали достаточно моментов, чтобы таки пробить Эдерсона, но Гонсалесу, Мораесу и Ярмоленко не хватало либо точности, либо хладнокровия.

В параллельном матче в группе В "Наполи" мог практически решить вопрос выхода в плей-офф Лиги чемпионов, но уступил на своем поле "Бешикташу" — 2:3. Неаполитанцы дважды отыгрывались после голов Адриано и Абубакара, но когда Венсан забил третий гол на 86-й минуте, времени для спасения у подопечных Сарри уже не осталось, пишет издание ua-football.com.

У "Наполи" осталось 6 очков, "Бешикташа" стало 5, "Бенфика" набирает 4, у "Динамо" остается 1.

Центральный матч третьего тура сыграли "Барселона" и "Манчестер Сити" из группы С. Несмотря на все ожидания, борьбы не получилось. В первом тайме Месси воспользовался ошибкой обороны горожан и открыл счет. После того, как Клаудио Браво заработал удаление, Лео добавил еще два. Точку в триумфе "Барсы" поставил Неймар, который двумя минутами ранее не реализовал пенальти — 4:0.

Во втором матче группы С "Боруссия" из Менхенгладбаха на выезде обыграла "Селтик" — 0:2.

В группе D мюнхенская "Бавария" тем временем разгромила на своем поле ПСВ (4:1), в составе которого семь минут отыграл Александр Зинченко. Прервать серию из трех матчей без побед команде Анчелотти помогли голы Мюллера, Киммиза, Левандовски и Роббена, на что голландцы ответили лишь одним точным ударом Нарсинга. В этой же группе "Атлетико" в гостях минимально победил "Ростов" — 0:1.

В квартете А "Арсенал" унизил "Лудогорец" отправил в ворота болгарской команды шесть мячей, особо постарался Месут Озил, записавший на свой счет три результативных удара.

ПСЖ выступил скромнее, но не менее убедительно, парижане обыграли "Базель" со счетом 3:0 благодаря голам Ди Марии, Моуры и Кавани.

Напомним, после поражения от "Бенфики" главный тренер "Динамо" Сергей Ребров заявил о готовности избавляться от ненужных игроков.