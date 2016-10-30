Премьер-лига: уверенные победы "Динамо" и "Шахтера", видео голов

В субботу, 29 октября, в рамках украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" дома разгромило "Карпаты" со счетом 4:1, а донецкий "Шахтер" уверенно победил "Черномоерц" со счетом 2:0.

В киевском матче открыли счет действующие чемпионы Украины на 18-й минуте, когда Артему Беседину удался классный удар издали после явной ошибки гостей во время розыгрыша штрафного удара, пишет football.ua.

Удвоили счет футболисты "Динамо" на 28-й минуте — Домагой Вида удачно замкнул подачу с корнера в исполнении Виктора Цыганкова.

Вторые 45 минут проходили в том же ключе, однако довести дело до разгрома киевляне сумели лишь на 80-й минуте — Николай Морозюк удачно исполнил штрафной, послав мяч точно в верхний угол ворот Мысака — 3:0.

Четвертый гол в ворота "Карпат" залетел спустя четыре минуты, когда Ореховский, с близкого расстояния, удачно замкнул пас от лицевой в исполнении вышедшего на замену Буяльского. Гости, в свою очередь, ответили практически моментально — Завийский, подставил голову после подачи со штрафного от Кравца, сократив, таким образом, отставание своей команды снова до трех мячей.

"Динамо" — "Карпаты" 4:1

Голы: Беседин, 18, Вида, 28, Морозюк, 80, Ореховский, 84 – Завийский, 86

"Динамо": Рудько — Морозюк, Хачериди (Очигава, 46), Вида, Макаренко — Корзун, Сидорчук (Буяльский, 78), Гусев — Ореховский, Беседин, Цыганков (Громов, 69)

"Карпаты": Мысак — Кравец, Нестеров, Лобай, Зубейко — Вербный, Чачуа — Завийский, Худобяк (Окечукву, 80), Грисьо (Страшкевич, 87) — Бланко-Лещук

Предупреждение: Гусев – Кравец, Мысак

В свою очередь в матче "Шахтера" и "Черноморца" первая половина встречи полностью прошла под диктовку команды Паулу Фонсеки, которая напрочь перекрыла кислород одесситам в атаке, демонстрируя при этом слаженные действия практически на каждом участке поля.

На 18-й минуте, уже сам Марлос мог открывать счет в противостоянии, однако его удар с линии штрафной пришелся как раз рядом со штангой владений Каневцева. Выйти вперед хозяева поля сумели спустя шесть минут – Феррейра, воспользовавшись откровенной ошибкой голкипера "Черноморца", который не сумел принять мяч после паса с фланга от Азацкого, обокрал стража ворот одесситов, а затем уже спокойно отправил мяч точно по назначению.

Не успели подопечные Александра Бабича прийти в себя, как "горняки" удвоили собственное преимущество – Дентиньо, находясь в пределах штрафной, на 30-й минуте первого тайма удачно замкнул передачу с левого края от Исмаили, сделав, таким образом, счет на табло 2:0.

"Шахтер" — "Черноморец" 2:0

Голы: Феррейра, 24, Дентиньо, 30

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ордец, Исмаили – Малышев (Степаненко, 80), Фред — Марлос, Дентиньо, Бернард (Тайсон, 57) – Феррейра (Борячук, 70)

"Черноморец": Каневцев — Петько, Хочолава, Мартыненко, Азацкий (Кабаев, 38) — Люлька, Филимонов — Татарков, Смирнов (Ковалец, 76), Коркишко – Хобленко (Мусолитин, 69)

Предупреждение: Бернард, Малышев – Татарков, Смирнов, Люлька, Хочолава, Мусолитин, Кабаев

Напомним, 29 октября, в Сумах состоялся матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между донецким "Олимпиком" и луцкой "Волынью", он завершился со счетом 2:1.

Видео: ТСН ПРОСПОРТ, Каналы Футбол 1/ Футбол 2.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).