Ребров о матче "Динамо" — "Бешикташ": поединок с горчинкой

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что последний матч группового этапа Лиги чемпионов между его подопечными и турецким "Бешикташем" был с горчинкой, поскольку не имел никакого турнирного значения для украинской команды.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, пишет SportArena.

В то же время специалист подчеркнул, что противник "динамовцев" не заслуживал поражения c таким крупным счетом (6:0).

"Мы дисциплинировано сыграли в обороне. О втором тайме нет смысла говорить. Команда выполнила установку. Случилось так, как случилось", — отметил наставник.

По его словам, "Динамо" играло за свою честь. "Мы проигрывали матчи только из-за своих ошибок. Наверное, это хорошая игра. Она складывалась до и после удаления по-разному", — добавил Ребров.

Напомним, "Динамо" и "Бешикташ" играли в Киеве 6 декабря. Ранее в Италии прошел ответный матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между киевлянами и "Наполи", который завершился со счетом 0:0, после чего наша команда потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.