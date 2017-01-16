"Динамо" улетело в Испанию на первый тренировочный сбор

В понедельник, 16 января, делегация киевского "Динамо" чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" отправилась в Испанию на первый тренировочный сбор.

Об этом сообщила пресс-служба чемпионов Украины.

Из Киева в Испанию полетели не все игроки, некоторые присоединятся к тренировочному лагерю непосредственно в Марбелье. Из-за проблем с визой с командой не поехал голкипер Георгий Бущан, который присоединится к коллективу чуть позже.

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров вызвал на сбор следующих исполнителей:

Вратари: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков;

Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Лукьянчук, Тимчик, Бурда, Очигава, Михайличенко;

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ориховский, Шепелев;

Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий.

Отмечается, что вместе со взрослой командой "Динамо" в Испанию летит и объединенный состав молодежной и юношеских команд. При этом семь игроков молодежного клуба будут работать с основным составом.

Напомним, ранее Ребров рассказал, почему взял на сборы "провального" нападающего.

Видео: ФК "Динамо" Киев.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).