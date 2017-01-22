Испанский сбор "Динамо": уверенная победа над китайцами, видео голов

22 января 2017, 19:05

Соперником "бело-голубых" был представитель китайской Суперлиги — "Тяньцзинь Теда".

"Динамо" одержало уверенную победу

В воскресенье, 22 января, киевское "Динамо" в рамках тренировочного сбора, проходящего в Марбелье, провело свой второй контрольный матч.

Соперником "бело-голубых" был представитель китайской Суперлиги — "Тяньцзинь Теда", пишет Dynamo.kiev.ua.

С самого начала встречи чемпиону Украины удалось достаточно легко завладеть инициативой, создав несколько неплохих моментов для взятия ворот соперника. Активным действиями на левом фланге запомнилась связка Михайличенко — Гонсалес, которая заставляла оппонентов довольно часто фолить. Откровенно говоря, именно большим количеством мелких нарушений и запомнились игроки "Теды" на первых минутах — уж очень хороший темп взяло "Динамо" со старта матча. Примечательно, что совсем не пошла игра у главной звезды китайского клуба — Джона Оби Микела. Бывший полузащитник "Челси" откровенно "потерялся" в центре поля.

Что касается динамовцев, то команде Реброва ближе к середине первого тайма прогнозируемо удалось материализовать свое игровое преимущество. После очередного рейда правым флангом, Дерлис Гонсалес исполнил отменную передачу в центр штрафной соперника прямо на никем не прикрытого Дениса Гармаша. Полузащитник "Динамо" сполна воспользовался гостеприимностью защитников "Теды", переправив мяч в одно касание четко в угол ворот китайского клуба — 1:0. Открыв счет, киевляне лишь прибавили в скорости, создав еще несколько опасных моментов. Могли удваивать преимущество "бело-голубых" Цыганков и Гонсалес, но обоим не хватило точности при завершении атак. Футболисты "Теды" до перерыва, в свою очередь, запомнились лишь несколькими позиционными атаками, которые, впрочем, ничем опасным для ворот Коваля так и не завершились...

Вторая половина встречи также началась с атак "Динамо". Этому поспособствовали и замены от Сергея Реброва. Практически сразу же Ярмоленко и компания организовали второй гол в ворота "Тяньцзинь Теды": Александр Тымчик удачно подключился к атаке по правому флангу и прострелил вдоль ворот соперника на капитана киевлян. Андрею Ярмоленко оставалось лишь переправить мяч в пустые ворота китайского клуба с одного метра — 2:0. Очевидно, что после этого гола игру было сделано. В оставшиеся полчаса второго тайма украинский клуб продолжил контролировать ход событий на поле, позволив оппонентам всего несколько раз перейти в позиционные атаки. Откровенно говоря, голкипер киевлян Георгий Бущан лишь пару раз вступил в игру после банальных навесов в исполнении футболистов "Теды". Финальную же точку в матче поставил Громов. Воспользовавшись прекрасным навесом с левого фланга от Андрея Ярмоленко, Артем установил окончательный счет в матче — 3:0.

Напомним, на сборе в Испании "Динамо" победило немецких "пиратов".

Видео: ФК "Динамо" Киев.

Фото: @DynamoKyiv.

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