Промоутер назвал возможную дату боя-реванша между Кличко и Джошуа

Бой-реванш между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа может пройти Кардиффе (столица Уэльса) 28 октября.

Об этом рассказал промоутер британца Эдди Хирн, пишет klitschko-brothers.com со ссылкой на The Independent.

В то же время он подчеркнул, что обоим спортсменам после первого поединка необходимо время на восстановление и подготовку.

"Думаю, что Кличко согласится на матч-реванш, поэтому мы уже рассматриваем возможные места проведения боя. Стадион в Кардиффе в ноябре будет занят "под регби", так что 28 октября — хороший вариант", — добавил собеседник.

По его словам, у западного боксера немного болит плечо, а у нашего соотечественника было разбито лицо. "Да, есть еще пару недель в мае, возможно, весь июнь, а потом парни будут думать: "Ок, давайте вернемся в тренировочный лагерь", — считает Хирн.

Напомним, в конце апреля в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом. Узнать больше о противостоянии можно здесь.