Украинская саблистка выиграла Кубок мира, "заколов" олимпийскую чемпионку из РФ, опубликовано видео

Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан блестяще выступила на этапе Кубка мира по фехтованию в Тунисе, "заколов" олимпийскую чемпионку из России Яну Егорян.

26-летняя уроженка Николаева уверенно расправилась с именитой соперницей, одолев ее в полуфинале со счетом 15:12. Ольге удалось дожать россиянку после того, как в конце поединка она пропустила три укола подряд, пишет Обозреватель.

Далее Харлан без проблем разбила в финале представительницу Венгрии Анне Мартон. Решающая битва на турнире завершилась блестящей победой украинки 15:9.

Стоит отметить, что это первый триумф нашей саблистки после восьмимесячного перерыва. А вот сборная Украины в составе Харлан, Елены Ворониной, Елены Кравацкой и Ольги Жовнир заняла лишь 7-е место на Кубке мира в Тунисе. Наши спортсменки проиграли в 1/4 финала Италии.

фото: rio2016.fie.org; Видео: XSPORT.ua