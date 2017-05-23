С дебютантами и резервом. Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Мальтой и Финляндией

23 мая 2017, 15:50

Наставник назвал имена пятерых футболистов, которые находятся в резерве главной команды и могут получить вызов в любой момент.

Андрей Шевченко

Для подготовки и участия в отборочном матче чемпионата мира–2018 против сборной Финляндии главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 23 футболиста.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Также наставник назвал имена пятерых футболистов, которые находятся в резерве главной команды и могут получить вызов в любой момент.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — "Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Днепр" Днепр).

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все — "Шахтер"), Николай Морозюк ("Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Заря Луганск), Николай Матвиенко ("Карпаты", Львов).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все — "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все — "Динамо"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия).

Нападающие: Евгений Селезнев ("Карабюкспор", Турция), Артем Беседин ("Динамо")

Несмотря на то, что до начала сбора главной команды еще есть некоторое время, тренерский штаб оставляет за собой возможность приглашения других игроков. Определяющими для выбора традиционно будут игровые кондиции кандидатов.

Таким образом, Андрей Шевченко объявил и резервный список "сине-желтых" на ближайший сбор, в который входят следующие исполнители: Артем Кравец ("Гранада", Испания), Руслан Ротань, Артем Довбык (оба — "Днепр"), Иван Петряк ("Заря"), Виктор Цыганков ("Динамо").

В составе команды двое дебютантов. Впервые вызов в главную команду получили 18-летний голкипер "Днепра" Андрей Лунин и полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев, которому за день до начала сбора исполнится 20 лет.

Андрей Лунин с этого сезона надежно закрепил за собой "пост номер 1" в клубе, сыграв за "Днепр" 20 матчей во внутренних соревнованиях. Первую игру в Премьер-Лиге Лунин провел 16 октября 2016 года против "Карпат". В прошлом году Андрей был основным вратарем сборной Украины U-17 на юношеском Евро-2016. Кроме этого, Лунин выступал за сборные Украины в возрасте до 16, 18 и 19 лет.

Владимир Шепелев также дебютировал в матчах Премьер-лиги этого сезона. Правда, в отличие от Лунина, сделал это чуть позже по времени — 25 февраля 2017 года (в матче против луганской "Зари"). На данный момент, игрок провел 12 игр за первую команду "Динамо" в чемпионате и Кубке Украины. На счету Шепелева 19 встреч за юношеские сборные Украины возрастом до 16,17 и 18 лет.

Отметим, что товарищеский матч Украина — Мальта состоится 6 июня, а игра отбора ЧМ-2018 Финляндия — Украина пройдет 11 июня.

Напомним, ранее Шевченко заявил, что в финальном матче Кубка страны между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" игра получилась очень хорошая.

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Финляндия состав отбор сборная Украины Шевченко ЧМ2018
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