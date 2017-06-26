"Динамо" улетело в Австрию с Ярмоленко, но без Кравца

В понедельник, 26 июня, киевское "Динамо" отправилось на подготовительный сбор в Австрию.

Киевляне вылетели из аэропорта Борисполь в Инсбрук, откуда потом примерно за полчаса на автобусе доберутся до Зеефельда, сообщает интернет-издание "Команда №1".

Всего на австрийском сборе под руководством Александра Хацкевича будет заниматься 28 исполнителей.

Голкиперы: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Максим Коваль, Артур Рудько;

Защитники: Александар Пантич, Виторину Антунеш, Николай Морозюк, Зураб Очигава, Домагой Вида, Никита Бурда, Евгений Хачериди, Александр Тымчик, Тамаш Кадар, Богдан Михайличенко;

Полузащитники: Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко;

Нападающие: Жуниор Мораес, Роман Яремчук, Артем Беседин, Дмитрий Хлебас.

Вида, Пантич, Гонсалес и Мораес присоединятся к партнерам уже непосредственно в Австрии.

Вместе с партнерами по "Динамо" из Борисполя отправился в Австрию и Андрей Ярмоленко. При этом по имеющейся у издания информации, тема с возможным переходом Андрея в "Баварию" все еще актуальна.

Между тем обидно, что футболисты и тренеры "Динамо" накануне вылета в Австрию проигнорировали просьбы журналистов о комментариях.

"Пане Олеже, можна пару слів про підготовку в Австріі?", — обратился журналист одного из немногочисленных телеканалов, приехавших проводить "Динамо", к помощнику Александра Хацкевича Олегу Лужному. "Звичайно, ні!", — ответил наставник.

Возможно наставник, как и футболисты, были расстроены тем фактом, что время вылета с первоначальных 10:30 было перенесено, что называется, по техническим причинам, минут на 40. Но выяснить это у самих отказников не удалось.

К сожалению, для поклонников "Динамо", на сбор в Австрию не полетел Артем Кравец. Нападающий получил травму на одном из тренировочных занятий. При этом отрадно, что Денис Гармаш, который из-за травмы колена не смог помочь сборной Украины в июньских матчах, занимается в общей группе без ограничений.

Напомним, в австрийском сборе "Динамо" ожидают следующие контрольные матчи:

30.06 (Ваттенс, начало — в 20:00). "Ваттенс" (Австрия)

01.07 (Штанс, 19:00). "Ботошани" (Румыния)

04.07 (Швац, 19:00). "Карабах" (Азербайджан)

05.07 (Швац, 20:00). "Университатя" (Крайова, Румыния)

08.07 (Енбах, 16:00). "Утрехт" (Нидерланды)

09.07 (Швац, 19:00). "Спарта" (Чехия)

А уже 15-го числа команду Александра Хацкевича ожидает матч за Суперкубок Украины с Шахтером, который пройдет в Одессе (начало — в 21.00).

фото: zbirna.com