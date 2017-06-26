Сборная Украины победила на Чемпионате Европы по боксу в Харькове

Чемпионат Европы по боксу в Харькове завершился, и для украинской команды домашний чемпионат стал по-настоящему триумфальным. Сборная Украины получила первое командное место и 6 медали в общем зачете.

Об этом "Главреду" сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины

Александр Хижняк признан лучшим спортсменом Чемпионата Европы.

Золотые медали получили:

60 кг — Юрий Шестак

75 кг — Александр Хижняк

91 кг — Виктор Выхрист

одно серебро у Николая Буценко (до 56 кг) и две бронзы у Дмитрия Замотаева (до 52 кг) и Евгения Барабанова (до 69 кг).

Международная боксерская ассоциация (AIBA) и Европейская конфедерация бокса (EUBC) отметили, что чемпионат в Харькове был организован на очень высоком уровне и стал едва ли не одним из самых успешных международных турниров.

Напомним, что этот турнир является отборочным к чемпионату мира 2017 в Гамбурге, который пройдет с 25 августа по 3 сентября. Обладателями лицензий стали победители и призеры финала чемпионата Европы-2017, а также Назар Куротчин (до 49 кг), Рамазан Муслимов (91 кг).

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