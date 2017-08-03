В Греции "Олимпик" проиграл ПАОКу и вылетел из Лиги Европы, видео голов

В четверг, 3 августа, в греческих Салониках на стадионе "Тумба" состоялся ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором местный клуб ПАОК обыграл донецкий "Олимпик" — 2:0.

Отметим, что первая встреча неделю назад в Киеве завершилась ничьей — 1:1.

В ответной игре в первом тайме хозяева продемонстрировали прекрасную реализацию голевых моментов, использовав два самых реальных шанса забить гол. На 24-й минуте словацкий полузащитник Роберт Мак ударом с линии штрафной в ближний угол открыл счет.



1-0 Róbert Mak Goal UEFA Europa League... milena-georgieva1

На компенсированной к первому тайме минуте босниец Гойко Цимерот пробил метров с 30 и застал голкипера "Олимпика" Заури Махарадзе врасплох. 2:0.



Gojko Cimirot Goal HD - PAOK (Gre)2-0Olimpik... Football--Live

Задача украинского клуба крайне усложнилась, однако второй тайм не принес изменений в счете. Дальше в Лиге Европы идет ПАОК.

ПАОК — "Олимпик" 2:0

Голы: Мак, 25, Чимирот, 45

ПАОК: Рей – Лео Матос, Варела, Креспо, Леовац – Каньяс (Шахов, 72), Чимирот – Кампуш (Пелкас, 81), Бисесвар (Энрике, 66), Мак – Прийович

"Олимпик": Махарадзе – Лукьянчук (Мигунов, 46), Кравченко, Шабанов, Немчанинов – Богданов, Цымбалюк – Шестаков, Хомутов (Сондей), Моха – Биленькый (Михалев, 71)

Предупреждения: Леовац — Немчанинов, Цымбалюк, Кравченко

Фото: paokfc.gr.

Видео: Soccer Is Life.