"Главная звезда украинского футбола". СМИ рассказали о рекордах трансфера Ярмоленко в "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" оперативно заявила нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко, подписанного накануне, на матчи чемпионата Германии.

Украинец включен в заявочный лист под № 9 и сможет сыграть за новый клуб уже 9 сентября против "Фрайбурга", сообщает dynamo.kiev.ua.

Официальный сайт бундеслиги по этому поводу отмечает, что "черно-желтые" купили "главную звезду украинского футбола с колоссальным международным опытом", которая, скорее всего, сможет усилить команду в самое ближайшее время.

В то же время в клубном онлайн-магазине "шмелей" началась продажа футболок с фамилией Ярмоленко. В зависимости от размеров цена футболки варьируется от 89,95 евро до 92,95 евро.

Ярмоленко выбрал себе в Борусиии 9 номер.

По информации немецкого издания Bild, дортмундская "Боруссия" заплатила киевскому "Динамо" за трансфер Андрея Ярмоленко 25 миллионов евро.

Таким образом, киевское "Динамо" осуществило самый дорогой трансфер в своей истории.

Напомним, до сегодняшнего дня рекордной считалась сделка по переходу Андрея Шевченко в "Милан" в 1999 году. Тогда итальянский гранд заплатил "Динамо" 23 миллиона евро.

Вместе с тем, по информации немецких СМИ, вчерашний трансфер полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко вошел в топ-5 самых дорогих приобретений в истории рурского клуба.

Топ-5 самых дорогих покупок в истории дортмундской "Боруссии":

1. Андре Шюррле ("Вольфсбург") — 30 млн евро (2016)

2. Генрих Мхитарян ("Шахтер") — 27,5 млн евро (2013)

3. Марсио Аморозо ("Парма") — 25,5 млн евро (2001)

4. Андрей Ярмоленко ("Динамо") — 25 млн евро (2017)

5. Марио Гетце ("Бавария") — 22 млн евро (2016)

В свою очередь известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал свое мнение о переходе Ярмоленков дортмундскую "Боруссию".

"Ярмоленко, на мой взгляд, без проблем заиграет в Германии. Причем не просто заиграет, а будет на ведущих ролях. Точно так же у него получилось бы и в Англии. Все компоненты, необходимые для этих чемпионатов, у Андрея на высоком уровне. Он рослый, крепкий, выносливый, любит силовую борьбу. Собственно, сам стиль игры "Динамо" — он такой немецко-британский: менее техничный, но более силовой", — отметил он.

"За сколько его продали? 25 млн? Киев мог бы просить и больше — пока у "Боруссии" много денег от продажи Дембеле, и они срочно ищут ему замену. Цены, конечно, сейчас на игроков взлетели, это да. Но, смотрите, если бы "Барса" не продала Неймара, она бы не купила у "Боруссии" Дембеле. А те бы в свою очередь не купили Ярмоленко. В футболе всегда происходит круговорот, одно вытекает из другого", — добавил он.

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич положительно воспринял новость о переходе Ярмоленко в "Боруссию".

"У Ярмоленко хорошие перспективы. Он искусный футболист, а тем более в такой команде как "Боруссия", которая умеет играть в футбол, Андрей точно не потеряется", — считает экс-тренер сборной Украины.

"Рад за него, что он ушел и поиграет в хорошем чемпионате. В первую очередь это было ему нужно. В "Динамо" он перестал прогрессировать. Андрей сделал правильный выбор. Главное, что он попал в хорошую команду и продолжал бороться. На домашних матчах "Боруссии" всегда аншлаг. Собирается 70000 человек, болельщики подгоняют своих футболистов. Очень хотел бы, чтобы у Ярмоленко все получилось", — добавил Маркевич.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Ярмоленко со стороны мюнхенской "Баварии" и английского "Тоттенхэма".