После перехода в Бундеслигу повысилась трансферная стоимость Ярмоленко и Коноплянки

Футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка, выступающие в немецком чемпионате, подорожали в цене.

Известный портал Transfermarkt обновил цены на всех футболистов, сообщает football.ua.

Вингер дортмундской "Боруссии" подорожал на 7 миллионов евро и теперь стоит 25 миллионов.

Стоимость полузащитника "Шальке", в свою очередь, повысилась на 2,5 миллионов. Его цена теперь составляет 12,5 млн евро.

Напомним, ранее Ярмоленко назвали лучшим новичком Бундеслиги и лучшим игроком старта сезона.