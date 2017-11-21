Два украинских футболиста попали в рейтинг лучших игроков Бундеслиги

Футболисты сборной Украины Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко, которые играют за "Шальке" и дортмундскую "Боруссию" соответственно, были отмечены за свои выступления на старте сезона.

Авторитетное издание kicker опубликовало рейтинг лучших футболистов Бундеслиги. В этот список вошли и оба украинских игрока, пишет ТСН.

Андрей Ярмоленко занял в рейтинге 10 место, имея средний балл за игру — 2,71.

Что касается Коноплянки, то он расположился на 62-й позиции, его средний рейтинг за матч составляет 3,17.

Следует отметить, что Ярмоленко в этом сезоне чемпионата Германии сыграл 8 поединков, в которых сумел отличиться 2 голами и 3 результативными передачами. Коноплянка, в свою очередь, провел 12 матчей за "кобальтовых" — в его активе 1 гол и 2 передачи.

Интересен тот факт, что в следующем туре Бундеслиги наши соотечественники могут сыграть друг против друга — в рамках 13-го тура чемпионата "Боруссия" дома примет "Шальке". Этот матч состоится 25-го ноября 2017 года. Начало игры в 16:30 по киевскому времени.

По итогам 12 матчей "Боруссия" отстает от "Шальке" на три балла.

Напомним, после перехода в Бундеслигу повысилась трансферная стоимость Ярмоленко и Коноплянки