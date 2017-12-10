Удаления тренера и нападающего. "Динамо" потеряло очки в Александрии, опубликовано видео

В воскресенье, 10 декабря, в Александрии состоялся поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги, в местный клуб принимал киевское "Динамо", матч завершился вничью — 0:0.

Отметим, что преимущество было на стороне подопечных Александра Хацкевича, однако реализовать его в голы гости не сумели, чему помешало и плохое поле.

На 77-й минуте в игре произошел противоречивый эпизод — за симуляцию в штрафной площади соперника вторую желтую карточку получил нападающий "Динамо" Беседин. Арбитр Юрий Можаровский не стал назначать 11-метровый и применил санкции к игроку киевской команды, удалив его с поля.

Несколькими минутами ранее за неспортивное поведение был удален с тренерской скамейки один из наставников "Динамо" Олег Лужный.

"Александрия" — "Динамо" 0:0

"Александрия": Панькив — Гитченко, Цуриков, Бондаренко, Пашаев — Запорожан, Довгий (Каленчук, 92), Банада, Чеботаев, Пономарь (Козак, 91) — Кулиш (Ситало, 59).

"Динамо": Бущан — Кендзера (Гармаш, 74), Кадар, Хачериди (Пантич, 46), Морозюк — Буяльский, Шепелев, Шапаренко (Беседин, 62), Цыганков, Пиварич — Мораес.

Предупреждения: Банада, Пантич, Гитченко, Беседин, Буяльский, Шепелев, Пашаев.

Удаление: Беседин.

В итоге "Александрия" набрала 19 очков, у "Динамо", которое идет вторым, — на 20 очков больше.