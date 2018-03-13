Палкин рассказал, когда ведущие полузащитники покинут "Шахтер"

По окончании сезона бразильский полузащитник "Шахтера" Фред продолжит карьеру в Англии, заявил, генеральный директор чемпионов Украины Сергей Палкин.

"Можно ли сказать, что Фред уже в "Манчестер Сити"? Пока нет, но он точно уйдет в июне. Если не в "Сити", то в "Манчестер Юнайтед". Фред готов для топ-клубов, потому что он не только хороший футболист, но и настоящий профессионал. Он бы остался еще на один сезон в "Шахтере", если его попросить.

Бернард? После матча с "Ромой" он будет лечить свое плечо, улетит в Бразилию, так что пока не сможет играть. Посмотрим, как решится ситуация с его контрактом. Я не утратил надежды продлить соглашение с Бернардом", — заявил Палкин в интервью Corriere dello Sport.

Отметим, что по сообщениям бразильской прессы, Бернард летом покинет "Шахтер".

Как пишет газета O Globo, поединок против "Ромы" может стать последним для Бернарда в составе "горняков".

По информации издания, после матча хавбек ляжет на операцию из-за болей в плече, которые беспокоят его в течение длительного времени. Поле этого бразилец будет восстанавливаться в течение нескольких месяцев, а затем перейдет в другой клуб в летнее трансферное окно.

Действующий контракт Бернарда с "Шахтером" истекает в июне 2018 года, потому он покинет донецкий клуб на правах свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Манчестер Сити" готовы выложить за трансфер Фреда 45 млн фунтов.