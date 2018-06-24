Польша вылетела с ЧМ-2018, уступив Колумбии

Во втором матче второго тура группы H на ЧМ-2018 Колубия разбила сборную Польши - 3:0 и лишила эту команду шансов на выход в 1/8 финала.

После резкого старта поляков, когда они исполнили несколько безуспешных угловых и фланговых подач, инициатива надолго перешла к южноамериканским футболистам. Они играли гораздо быстрее соперника и часто обостряли ситуацию у чужих ворот. В итоге, именно они и открыли счет в матче - Мина головой отправил мяч в ворота после мягкого паса Родригеса.

В середине второго тайма в ворота Щенсны влетел второй гол. Фалькао получил мяч в чужой штрафной и уверенно пробил польского голкипера. Сразу после этого колумбийцы быстренько довели счет до разгромного. В этот раз Куадрадо убежал один на один в контратаке своей команды и точно реализовал свой шанс.

В итоге Колумбия одерживает первую победу и имеет три очка после двух матчей. Сенегал и Япония продолжают лидировать в группе H у них по 4 пункта, а вот Польша потеряла шансы на выход в 1/8 финала - в активе команды ноль баллов.

Напомним, накануне Сенегал и Япония сыграли вничью - 2:2.