"На фоне унитаза". Поклонники не оценили место для съемок Каменских

Каменских разочаровала неудачной локацией для съемки / instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками своего блога снимком во время отдыха в Италии.

Знаменитость опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлела свое стильное изображение в зеркале.

Певица традиционно продемонстрировала безупречный образ, однако локация съемки не понравилась ее поклонникам.

"Унитаз зачем на фоне???", "Хороший фотограф на вес золота. Унитаз получился красиво", "Классный унитаз на заднем плане", "Замечательное фото на фоне унитаза!", - отметили поклонники певицы.

Впрочем, были поклонники, которым пришлось по душе очередное соблазнительное фото Каменских, и они вступились за своего кумира.

"Народ, который именно кричит об унитазе, посмотрите свои фото, я уверен, у вас пейзажи и похлеще будут. Всегда удивляюсь таким людям, лучше бы чем слюной давиться от успешности Насти, займитесь сами делом и, дай бог, станете лучше, а пока вы просто ничтожество, которое только и может гадости писать", - написал подписчик под ником sergeigritsishin.

/ instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Каменских представила поклонникам новый трек "Lomala".