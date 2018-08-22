"Я хочу родить для себя": Эвелина Бледанс решилась на процедуру оплодотворения перед камерами

Эвелина Бледанс мечтает снова стать мамой / Instagram Эвелина Бледанс

49-летняя российская актриса Эвелина Бледанс прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в присутствии съемочной группы программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Выпуск передачи с Бледанс опубликован на YouTube.

Актриса решилась родить третьего ребенка, и, так как у нее сейчас нет партнера, она сделала процедуру ЭКО - оплодотворение вне организма и перенос эмбриона в матку.

"Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей", – заявила Бледанс.

Сьемочная группа засняла на видео поход Бледанс к врачу – в сюжете ведущей подсаживают эмбрион под номером два.

"У меня внутри эмбриончик номер два. Это девочка. Не знаю, как ее зовут, но она очень маленькая, красивая и хорошая. Йес!", - заявила Бледанс.

В конце передачи в студии появилась гинеколог-репродуктолог, которая объявила, что результат процедуры уже известен, однако телеведущая прервала ее, потребовав умолчать об этом.

Ранее фото Эвелины Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть.