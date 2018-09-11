"Между прочим, все мы дроч*м". Пол Маккартни рассказал о юношеском онанизме с Джоном Ленноном

Пол Маккартни и Джон Леннон / Pinterest

Легендарный британский музыкант, бас-гитарист и композитор, сэр Пол Маккартни рассказал очень пикантную историю из ранней истории выдающейся группы The Beatles.

Как рассказал сэр Пол в интервью британской версии журнала GQ, в начале 60-х им вместе с Джоном Ленноном и тремя его друзьями был проведен сеанс коллективной мастурбации.

По словам Маккартни, все произошло однажды в доме тетки Леннона в Ливерпуле еще на в самом начале творческого пути The Beatles. Юноши выключили свет в комнате и начали разом мастурбировать. Причем они пытались "вдохновить" друг друга, выкрикивая имена кинозвезд-красоток того времени вроде Бриджит Бардо.

Читайте такжеПол Маккартни написал песню про Трампа — СМИОднако Леннон в какой-то момент, видимо, решил "наломать кайф" и выкрикнул "Уинстон Черчилль" (выдающийся британский политик и неоднократный премьер-министр Великобритании).

Подытоживая сказанное, Маккартни заявил, что такая коллективная мастурбация происходила всего два раза.

Напомним, ранее сэр Пол "взорвал" Сеть, побывав на караоке-шоу.