Нужна трансплантация: у автора хитов Повалий, Билык и Могилевской нашли страшную болезнь

Сергей Доценко / Фейсбук А.Василенко

У известного украинского композитора и музыканта Сергея Доценко диагностировали тяжелую болезнь, ему также понадобится трансплантация органов.

У Доценко, известного также как "Доцык", врачи нашли цирроз печени, сообщила на своей странице в Facebook Анастасия Василенко.

"Диагноз института А. А. Шалимова (гепатит группы Б. Асцит. Цирроз печени). С последующей трансплантацией органов", - подчеркнула Василенко.

В свою очередь известный продюсер Руслан Квинта раскрыл причину столь тяжелого диагноза Доценко. По его словам, причиной стало злоупотребление алкоголем.

"Да что ж это такое? Виной всему – алкоголь! Но сейчас не хочется об этом… Сил тебе, Сережа!" – написал Квинта в Facebook.

Отметим, что Доценко является автором музыки и тексты хитов Павла Зиброва, Ирины Билык, Виктора Павлика, Виталия Козловского, Таисии Повалий, Натальи Могилевской и других.

Напомним, ранее известный украинский музыкант, бывший-солист группы "ТНМК" Эдуард (Диля) Приступа рассказал о серьезном ДТП, в котором он пострадал.