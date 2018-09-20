Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"

Меладзе показал новый состав "ВИА Гры"

Продюсер "ВИА Гры" Константин Меладзе показал обновленный состав группы. Солистками 19-го по счету состава являются: Эрика Герцег, Ольга Меганская, которая заменила Мишу Романову, и Ульяна Синецкая, которая заменила Анастасию Кожевникову.

Фото девушек появились на странице Меладзе в Instagram. Продюсер отметил, что по окончании контракта, предложил продлить его только Эрике Герцег, и решил сделать проект более перспективным, обновив состав.

"И уже вижу, что с приходом новых людей: Ольги Меганской и Ульяны Синецкой, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера. Я снова полон сил, надежд и вдохновения, и уверен, что мы еще долго будем радовать поклонников новыми произведениями и творческими экспериментами. История группы "ВИА Гра" продолжается!", - написал Меладзе.

Напомним, Анастасия Кожевникова вышла замуж и решила заняться сольной карьерой.

Ранее Ольга Меганская поделилась пикантным фото, и рассказала, был ли у нее интим с девушкой.