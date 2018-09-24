"Как мне тебя не хватает": София Ротару поделилась снимком с покойным мужем

24 сентября 2018, 14:56

Исполнительница показала архивное фото в годовщину свадьбы.

София Ротару
София Ротару и ее муж Анатолий Евдокименко / https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/?hl=ru

71-летняя певица София Ротару,  которую накануне госпитализировали после обморока в Уфе, поделилась архивным фото, на котором она запечатлена со своим мужем Анатолием Евдокименко.

На своей странице в Instagram Ротару показала черно-белый снимок, где Евдокименко нежно обнимает певицу. Супруга артистки не стало в 2002 году – он скончался от инсульта.

"Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения Семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!", - написала исполнительница.

Поклонники заметили, что после смерти мужа певица не искала себе нового мужчину, и хранит ему верность до сих пор.

"Я преклоняюсь перед вами Софья Михайловна,через всю жизнь пронесли любовь к мужу,это не каждому дано. Будьте счастливы", "Таких женщин очень мало, преданных, любящих, тем более с такой профессией!", "Пусть наша любовь хотя бы чуточку согреет ваше сердце", - писали поклонники.

Ранее была названа причина проблем со здоровьем у Софии Ротару.

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София Ротару Анатолий Евдокименко
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