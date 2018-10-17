"Цвет настроения — желтый": Наталья Могилевская похвасталась осенним фото

Наталья Могилевская показала осеннее фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена на фоне желтых кленовых листьев.

Осенний снимок исполнительница разместила на своей странице в Instagram, за три часа он собрал более 19 тысяч лайков.

Могилевская позировала на фоне кленовых листьев в желтой футболке с короткими рукавами и в солнцезащитных очках.

"Не удержалась и встречала сегодня (во вторник, 16 октября, — Ред.) солнце на Днепре... Погода прекрасная! Всем желтого настроения, — подписала фото артистка.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Цвет настроения — желтый)))", — отметила yuliyaudalaya. "Девушка-осень", — поделилась мнением vikyla20188488. "Классная яркая фотка! Как будто венок из листьев надела))", — написала svesnuhkina.

Наталья Могилевская показала осеннее фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, в 2017 году Наталья Могилевская победила в проекте "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". В октябре 2018-го певица посетила седьмой прямой эфир нового сезона шоу в качестве ведущей звездного балкона и поразила поклонников откровенным нарядом.