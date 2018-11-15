"Вместе мы переживем эту боль": после смерти солиста группа "Нэнси" обратилась к фанатам

"Нэнси", несмотря на смерть солиста, устроят тур / https://www.facebook.com/sergey.nensi

Участники группы "Нэнси", солист которой — 31-летний Сергей Бондаренко — умер в результате внезапно развившейся болезни, решили провести концерты в рамках юбилейного турома "Нэнси-25".

На своей странице в Instagram музыканты попросили поклонников приходить на концерты с разноцветными шарами – в честь памяти Сергея.

"Просьба приносить с собой на шоу воздушные шары. Цвета - белый, зеленый, синий! Челлендж - Выучи слова песни "Любовь сильнее боли" (Не надо, не плачь) Присылайте свои письма, тексты и слова благодарности!", - сказано в сообщении.

Кроме того, на концертах в программе "Любовь сильнее боли" будет дополнительный блок-сет, посвященный умершему Бондаренко.

"В программе прозвучат все хиты "Нэнси", а в блок-сете памяти, исполним вместе с залом новые и любимые песни Сергея! Вместе мы переживем эту боль и будем дальше жить и творить добро! Сережа навсегда остается почетным солистом группы "Нэнси" и нашим лучшим другом! А его песни помогут нам с вами быть добрее, дарить друг другу тепло и свет!", - написали участники группы.

Напомним, Анатолий Бондаренко написал, что его сын Сергей умер рано утром 18 октября. Позже гитарист "Нэнси" Алексей Цыплаков рассказал, что солист группы скончался в больнице в результате внезапно развившейся болезни.

Ранее друг солиста группы "Нэнси" рассказал подробности внезапной кончины певца.