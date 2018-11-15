"Вместе мы переживем эту боль": после смерти солиста группа "Нэнси" обратилась к фанатам

Юбилейный тур музыканты отменять не станут.
Участники группы "Нэнси", солист которой — 31-летний Сергей Бондаренко — умер в результате внезапно развившейся болезни, решили провести концерты в рамках юбилейного турома "Нэнси-25".
На своей странице в Instagram музыканты попросили поклонников приходить на концерты с разноцветными шарами – в честь памяти Сергея.
"Просьба приносить с собой на шоу воздушные шары. Цвета - белый, зеленый, синий! Челлендж - Выучи слова песни "Любовь сильнее боли" (Не надо, не плачь) Присылайте свои письма, тексты и слова благодарности!", - сказано в сообщении.
Кроме того, на концертах в программе "Любовь сильнее боли" будет дополнительный блок-сет, посвященный умершему Бондаренко.
"В программе прозвучат все хиты "Нэнси", а в блок-сете памяти, исполним вместе с залом новые и любимые песни Сергея! Вместе мы переживем эту боль и будем дальше жить и творить добро! Сережа навсегда остается почетным солистом группы "Нэнси" и нашим лучшим другом! А его песни помогут нам с вами быть добрее, дарить друг другу тепло и свет!", - написали участники группы.
Внимание! Attention! Увага! Информация для поклонников Нэнси! Information for Nancy fans! Інформація для шанувальників Ненсі! Informationen für Nancy-Fans! ---------------------------- Решение принято! Все концерты с Юбилейным туром "Нэнси-25" состоятся! Все страны и города остаются в графике! Дополнительный блок-сет в программе "Любовь сильнее боли" будет посвящён нашему артисту Сергею Бондаренко, внезапно и трагически погибшему 18.10.18 В программе прозвучать все Хиты Нэнси, а в блок-сете памяти, исполним вместе с залом новые и любимые песни Сергея! Просьба приносить с собой на шоу воздушные шары: Цвета - белый, зелёный, синий! Челлендж - Выучи слова песни "Любовь сильнее боли" (Не надо, не плачь) Присылайте свои письма, тексты и слова благодарности! Рисунки, фото, видео с историями на gruppanensi@gmail.com Обязательно нужно взять с собой на шоу, самые лучшие, чувства и настроение! Вместе, мы переживем эту боль и будем дальше жить и творить добро! Серёжа навсегда остаётся, почетным солистом группы Нэнси и нашим лучшим другом! А его песни помогут нам с вами быть добрее дарить друг другу тепло и свет! До встречи на концертах! Спасибо за любовь! ❤️ @sergeynensi @nensi_band @nensi_band @andreynensi @anatoliynensi
Напомним, Анатолий Бондаренко написал, что его сын Сергей умер рано утром 18 октября. Позже гитарист "Нэнси" Алексей Цыплаков рассказал, что солист группы скончался в больнице в результате внезапно развившейся болезни.
Ранее друг солиста группы "Нэнси" рассказал подробности внезапной кончины певца.