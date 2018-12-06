"Был пацан, и нет пацана": Иван Дорн нарядился в женский комбинезон

Иван Дорн удивил женским нарядом / https://www.instagram.com/dorn_ivan/?hl=ru

Скандальный украинский певец Иван Дорн, которого в прошлом году даже назвали "Лучшим российским артистом", удивил поклонников новым образом.

На своей странице в Instagram артист поделился фото, на котором он позирует на стуле в джинсовом женском комбинезоне. Подписчики даже нашли актрису Comedy Woman Наталью Еприкян в таком же наряде.

Поклонники бурно отреагировали на снимок, кто-то назвал фото провокацией, а кто-то засомневался в сексуальной ориентации артиста.

"Прогресс дебилизма на лицо. Молодец, Ванюша", "Ты реально из заднеприводных, что ли?", "Был пацан, и нет пацана", "Что наркота творит с людьми…", "Это провокация?", - писали юзеры.

Иван Дорн и Наталья Еприкян в одинаковом комбинезоне / https://www.instagram.com/dorn_ivan/?hl=ru

Ранее Иван Дорн поразил поклонниц идеальным телом.