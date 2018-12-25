Константину Кинчеву – 60: лучшие песни и цитаты об Украине лидера "Алисы"

25 декабря 2018, 11:15

Артист уже 35 лет бессменный лидер коллектива.

Константин Кинчев
Константин Кинчев отмечает юбилей / https://www.facebook.com/pg/alisanet

Лидер российской рок-группы "Алиса" Константин Кинчев 25 декабря отмечает юбилей – 60 лет.

В 2018 году также отметила юбилей и группа, в которой артист уже 35 лет является бессменным лидером и автором практически всех песен. За свое время существования коллектив выпустил более 20 альбомов и сыграл сотни концертов.

"Главред" собрал лучшие песни знаменитой группы, и цитаты Кинчева о политике, Путине и Украине.

Лучшие песни

1. Красное на Черном (1989)

2. Небо Славян(2003)

3. Трасса Е95 (1997)

4. Веретено (2001)

5. Вот Так (2008)

О политике и Путине

"Посмотрите на внешнюю политику Америки — это же ничем не прикрытая экспансия по всему миру. Американцы борются за природные ресурсы, которых у них не так много. Естественно, Россия для них — лакомый кусок. Для меня очевидно, что Америка — враг. А вы как хотите, так и думайте", - говорил музыкант еще в 2003 году.

"Меня "Единая Россия" возмущает. Я не люблю "Единую Россию". Да мне и Путин надоел, честно говоря. Другое дело, что мне понятно, что без него начнется "дербан" страны. Поэтому пусть сидит, хотя он мне надоел. Ну сколько можно его видеть уже, видеть не могу! Сколько хочет, пусть столько и сидит, как царь-батюшка. Было бы лучше, чтобы он принял уже венчание на царствование, и успокоились бы все. Я вообще за монархию, потому что на такой огромной территории может только монарх управлять", - отметил Кинчев в интервью Юрию Дудю.

"С одной стороны, я рад, что коммунистический строй рухнул, так как всегда был против красных. С другой, мое имперское сознание восстает против потери столь нужных и важных земель для моей империи. В первую очередь имеется ввиду Украина, Белоруссия и Казахстан. Но, этот ответ предполагает иронию. Но царская Россия моему сердцу милее всего. Скипетр и держава, имперский флаг, гимн "Боже царя храни" - вот, чего бы я желал своей стране, я ж известный мракобес с ПГМ (православием головного мозга) на всю катушку", - говорил артист в интервью порталу "Сноб" в 2018 году.

Об украинцах

"Ну конечно братья, конечно. Они, к сожалению, повернулись в ту сторону, куда их позвал Степан Бандера. Поэтому они нас все больше и больше ненавидят и ненависть эта будет только усиливаться", - говорил музыкант в интервью Дудю.

"На мой взгляд, русский националист отличается от националиста украинского, допустим, тем, что украинский националист – он нацист по сути своей. Он превозносит свою нацию и делает ее исключительной. Мы – русские националисты. У нас национализм имперского сознания. Мы готовы откормлять все нации и собирать вокруг себя, никого не унижая и не принижая, а только крышу им давая", - сказал артист в интервью Дудю.

Отметим, что в марте 2014 года группа "Алиса" отменила украинские гастроли, заявив, что Украина "находится в состоянии государственного переворота и безвластия".  

Также в 2017 году Кинчев угодил в "чистилище" организации "Миротворец" за отрицание российской агрессии и незаконное пересечение границы. В 2014 и 2015 годах артист посетил аннексированный Крым.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева возвращается на сцену с юбилейным концертом.

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Алиса Константин Кинчев
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