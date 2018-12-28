"Зважені та щасливі": стало известно имя победителя 8 сезона шоу

Команда "красных" выиграла главный приз / https://www.facebook.com/TheBiggestLoserUA/

27 декабря прошел суперфинал шоу "Зважені та щасливі", в котором определились победители проекта.

Главный приз - 400 тысяч гривен выиграла команда "красных" – Олег и Богдан Буряки, тренером которых являлась Марина Узелкова. Отец и сын на двоих потеряли 144 килограмма, что составило 44,17%. Изначально вес отца — Олега Буряка — составлял 158 килограммов, а сына Богдана — 168 килограммов.

Олег Буряк / https://www.facebook.com/pg/TheBiggestLoserUA

Богдан Буряк / https://www.facebook.com/pg/TheBiggestLoserUA

В домашнем похудении победила команда "синих" - мама и сын Наталья и Саша Валигурские. На двоих они сбросили 148 килограммов, и получили денежный приз в 200 тысяч гривен.

Наталья Валигурская / https://www.facebook.com/pg/TheBiggestLoserUA

Александр Валигурский / https://www.facebook.com/pg/TheBiggestLoserUA

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