Актриса шоу рассказала о распаде "Уральских пельменей"

30 декабря 2018, 16:33

В комментариях к новости пользователи отмечают, что это грустно.

"Уральские пельмени"
Уральские пельмени распались / Facebook

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова у себя в Instagram написала, что их коллектив практически распался.

"Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав "Уральских пельменей" в одну сторону, Рожков с Мясниковым — в другую", — пожаловалась она.

Свой отказ ездить в туры с кем-либо из ребят она объяснила так: "Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала… Старые добрые Уральские пельмени — моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой?"

/ instagram.com/mihalkova

В комментариях к новости пользователи отмечают: "Грустно, когда успех разъединяет, а не объединяет", "Не жалею, что вы распались. Юмор не ахти какой, актеры тоже", "Жаль, что так получилось... Все деньги" и т.п.

Ранее астролог рассказал, что посмотреть в новогоднюю ночь вместо "зомбирующего спича" Порошенко. По его словам еще хуже слушать поздравление президента "агрессивной по отношению к Украине страны — Путина".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Уральские пельмени
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:13
"Престарело-ватная кобылка": в сети обсуждают новое "дивное" шоу Лорак
16:49
"Нерешительный Запад": эксперт объяснил, что заставило мир отреагировать на вторжение РФ в Украину Видео
16:33
Актриса шоу рассказала о распаде "Уральских пельменей"
16:12
"Россияне как животные перед землетрясением": Соловей рассказал, когда начнется революция в России Видео
15:36
Известная ясновидящая сказала, в каком году Украина должна расцветать Видео
15:11
"Бакс по 60": аналитик назвал условия, при которых в Украине "взлетит" курс доллара Видео
14:48
"Это не самоубийство": полиция закрыла дело о резонансной смерти активиста-антикоррупционера из Харьковщины Видео
14:27
"Путин чувствует себя не очень хорошо": астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе Видео
14:21
Новые экзархаты РПЦ: эксперты объяснили, что стоит за решением Кирилла Видео
14:15
Под Хмельницким грузовик влетел в кафе, есть жертвы: фото и видео с места ДТП Фото Видео
13:51
Грудь в опасности: ученые рассказали о вреде мыла, зубной пасты и шампуня
13:32
Названы два замечательных свойства салата оливье Видео
13:18
Украинки-военные презентовали красочный календарь на 2019 год Фото Видео
12:50
"Володя сам попросил": Лукашенко сделал Путину необычный подарок на Новый год в украинском стиле Видео
12:20
Астрологи рассказали, когда Украину ждет "фантастический расцвет" Видео
11:54
Во Львове иномарка на остановке убила девушку, водитель сбежал Фото Видео
11:38
"Речь идет не только о Беларуси": политолог пояснил, кого ждет поглощение Россией Видео
11:14
30 декабря – какой сегодня праздник: кого и почему нельзя целовать в этот день Видео
10:40
Футуролог дал неожиданный прогноз по Украине Видео
10:24
Итоги войны с Россией в 2018 году: шесть побед и четыре поражения Украины мнение
10:14
Писатель показал, как сейчас выглядит донецкий аэропорт: опубликованы фото Видео
09:49
"Снежный Киев": синоптики дали прогноз на последний день 2018-го Видео
09:24
"Очень сложная судьба": астролог рассказала, что ждет Крым Видео
09:00
Угроза ядерного удара: окружение Путина не захочет в рай вместе с ним — волонтер Видео
08:50
Проект Украина: новогодний прогноз мнение
08:34
На Прикарпатье упал крупный метеорит, опубликовано видео Фото Видео
08:09
В Украине предложили переименовать Крымский мост Фото Видео
07:45
На Киевщине произошло жуткое ДТП: три жертвы Фото Видео
07:20
Предстоятель ПЦУ сказал, когда Томос будет в Украине Видео
07:14
В шутку и всерьез: странные новогодние приметы и серьезные приметы на Новый год на здоровье и деньги Видео
06:53
Виталий Дейнега: Керченский мост будет трофеем Украины, главное - чтобы его не повредили убегающие танки
06:35
"Удар в ребро": астролог назвал главных лузеров 2019 года по знаку Зодиака Видео
06:08
Волонтер объяснил, почему Украина не станет освобождать Донбасс силой
05:09
"Как бабка": Ольга Бузова удивила фанатов новым имиджем
04:31
Командующий ВМС рассказал о планах Украины создать "москитный" флот
03:49
Волонтер назвал причину введения в Украине военного положения Видео
03:17
Новый Майдан и кровь: наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир Видео
02:58
"Штаны цвета лица Трампа": жена президента США удивила "голым" нарядом Видео
02:01
Командующий ВМС рассказал о "мифической флотилии" "ДНР" из рыбацких лодок
01:18
"Рыжая бестия": Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости Видео
00:37
"Его могут просто съесть": социолог оценил вероятность победы Зеленского на выборах Видео
29 декабря, суббота
23:57
"Профессиональные палачи": полицейские после разбоя и избиения пытались убить мужчину – СМИ
23:19
Новые метеоудары: стали известны даты магнитных бурь в начале 2019 года Видео
22:49
Епифаний объяснил, почему статус ПЦУ опустили до митрополии Видео
22:20
В Госдуме отказались признавать расширение морских границ Украины Видео
21:53
Погромы и сожженный банк: во Франции "желтые жилеты" устроили новые акции протеста Фото Видео
21:21
"Это провокация": у Лаврова истерят из-за освобождения "серой зоны" на Донбассе Видео
20:52
"Это пи**ец, чуть не сдохли": Слепаков исполнил жизнеутверждающую песню про новый год Видео
20:22
"Лед тронулся": росСМИ рассказали, как Лукашенко сдался Путину Видео
19:52
Жесткая автономия: политолог объяснил, как Украине вернуть Донбасс Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять