Актриса шоу рассказала о распаде "Уральских пельменей"

Уральские пельмени распались / Facebook

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова у себя в Instagram написала, что их коллектив практически распался.

"Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав "Уральских пельменей" в одну сторону, Рожков с Мясниковым — в другую", — пожаловалась она.

Свой отказ ездить в туры с кем-либо из ребят она объяснила так: "Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала… Старые добрые Уральские пельмени — моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой?"

/ instagram.com/mihalkova

В комментариях к новости пользователи отмечают: "Грустно, когда успех разъединяет, а не объединяет", "Не жалею, что вы распались. Юмор не ахти какой, актеры тоже", "Жаль, что так получилось... Все деньги" и т.п.

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