Первый полуфинал Евровидения-2019: онлайн видеотрансляция из Израиля, участники

14 мая состоится церемония открытия конкурса и первый полуфинал.
14 мая в в Выставочном центре Тель-Авива, Израиль, состоится первый полуфинал 64-го по счету международного песенного конкурса Евровидение 2019, и зрители услышат песни, подготовленные 17-ю участниками первого полуфинала.
Сражаться за право попасть из первого полуфинала в гранд-финал будут 17 стран-участников, которые будут выступать в таком порядке: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.
Полуфинал начнется в 22:00 по Киеву, смотреть трансляцию по можно на телеканале UA: Перший, а также на YouTube-канале Eurovision Song Contest.
Евровидение 2019 онлайн:
Отметим, из-за того, что Украина не отправила своего участника на конкурс, жители нашей страны лишены права голосования. Общественное телевидение будет проводить лишь трансляцию конкурса.
Всего на Евровидении 2019 участвует 41 страна, конкурсанты распределены на два полуфинала.
В первом полуфинале выступят:
1. Кипр: Tamta – Replay
2. Черногория: D moll – Heaven
3. Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman – Look Away
4. Польша: Tulia – Fire of Love (Pali się)
5. Словения: Zala Kralj & Gasper Santl – Sebi
6. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend
7. Венгрия: Joci Pápai – Az én apám
8. Беларусь: Zena – Like It
9. Сербия: Nevena Božović – Kruna
10. Бельгия: Eliot – Wake Up
11. Грузия: Ото Немсадзе – Sul tsin iare
12. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity
13. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra (Ненависть восторжествует)
14. Эстония: Victor Crone – Storm
15. Португалия: Конан Осирис - Telemóveis
16. Греция: Katerine Duska – Better Love
17. Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na
Послушать и посмотреть выступления участников первого полуфинала Евровидения до старта конкурса можно на официальном видео от Евровидения.
16 мая на сцене Тель-Авива во втором полуфинале выступят 18 конкурсантов, среди которых представитель от России на Евровидение 2019 Лазарев песня Scream.
1. Армения: Srbuk - Walking Out
2. Ирландия: Sarah McTernan - 22
3. Молдова: Anna Odobescu - Stay
4. Швейцария: Luca Hänni - She Got Me
5. Латвия: Carousel - That Night
6. Румыния: Ester Peony - On A Sunday
7. Дания: Leonora - Love Is Forever
8. Швеция: John Lundvik - Too Late For Love
9. Австрия: PÆNDA - Limits
10. Хорватия: Roko - The Dream
11. Мальта: Michela - Chameleon
12. Литва: Jurij Veklenko - Run With The Lions
13. Россия: Сергей Лазарев - Scream
14. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës
15. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky
16. Нидерланды: Duncan Laurence - Arcade
17. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud
18. Азербайджан: Chingiz - Truth
Кроме лучших участников по результатам двух полуфиналов, в гранд-финале Евровидения 2019 18 мая выступит участник от страны-хозяйки конкурса (Коби Марими с песней Home), а также представители Большой пятерки:
1. Италия: Mahmood - Soldi
2. Великобритания: Michael Rice - Bigger Than Us
3. Испания: Miki - La Venda
4. Германия: S!sters - Sister
5. Франция: Bilal Hassani - Roi
Ранее Главред собрал все, что известно о песенном конкурсе.
Евровидение-2019
Когда и где пройдет песенный конкурс
Евровидение 2019 будет проходить в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16 мая, а вот выбирать победителя конкурса зрители и жюри будут 18 мая.
Какие страны участвуют в Евровидении-2019
41 страна будет участвовать в конкурсе. В этом году отказалась от участия Болгария по финансовым причинам, и Украина из-за скандального нацотбора.
В первом полуфинале выступят 17 участников: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.
Во втором полуфинале будут сражаться 18 стран-участников: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан, а также представитель от России на Евровидение 2019 Лазарев песня Scream.
В финале кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-учредителей – Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса в этом году – Израиль.
Почему Украина не поедет на Евровидение-2019
В украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv (Анна Корсун), которая спела песню Siren song. Национальная общественная телекомпаниея Украины (НОТУ) предоставила артистке контракт, который она должна подписать в течении 24 часов после победы.
Maruv заявила о давлении со стороны НОТУ: по ее словам, Общественное телевидение предлагало ей "кабальные условия". Например, импровизация на сцене или один лишний шпагат мог стоить ей 2 миллиона гривен. Кроме того, артистку обязали отправитсья на конкурс за свой счет, передать права на песню, не гастролировал в РФ с момента подписания контракта и 2 месяца после. Так, Maruv отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.
Из-за того, что занявшие второе и третье место Freedom Jazz и Kazka отказались ехать на шоу, 27 февраля было объявлено, что Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019.
Евровидение-2019: где смотреть
В Украине будет проводить трансляцию песенного конкурса UA:Перший. Прямые эфиры все три дня: 14, 16 и 18 мая состоятся в 22.00. Кроме того, прямая трансляция конкурса состоится на YouTube-канале Eurovision Song Contest.