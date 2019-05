Первый полуфинал Евровидения-2019: онлайн видеотрансляция из Израиля, участники

В первом полуфинале Евровидения выступят 17 конкурсантов / Фото: Сегодня

14 мая в в Выставочном центре Тель-Авива, Израиль, состоится первый полуфинал 64-го по счету международного песенного конкурса Евровидение 2019, и зрители услышат песни, подготовленные 17-ю участниками первого полуфинала.

Сражаться за право попасть из первого полуфинала в гранд-финал будут 17 стран-участников, которые будут выступать в таком порядке: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.

Полуфинал начнется в 22:00 по Киеву, смотреть трансляцию по можно на телеканале UA: Перший, а также на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Евровидение 2019 онлайн:

Отметим, из-за того, что Украина не отправила своего участника на конкурс, жители нашей страны лишены права голосования. Общественное телевидение будет проводить лишь трансляцию конкурса.

Всего на Евровидении 2019 участвует 41 страна, конкурсанты распределены на два полуфинала.

В первом полуфинале выступят:

1. Кипр: Tamta – Replay

2. Черногория: D moll – Heaven

3. Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman – Look Away

4. Польша: Tulia – Fire of Love (Pali się)

5. Словения: Zala Kralj & Gasper Santl – Sebi

6. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

7. Венгрия: Joci Pápai – Az én apám

8. Беларусь: Zena – Like It

9. Сербия: Nevena Božović – Kruna

10. Бельгия: Eliot – Wake Up

11. Грузия: Ото Немсадзе – Sul tsin iare

12. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity

13. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra (Ненависть восторжествует)

14. Эстония: Victor Crone – Storm

15. Португалия: Конан Осирис - Telemóveis

16. Греция: Katerine Duska – Better Love

17. Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

Послушать и посмотреть выступления участников первого полуфинала Евровидения до старта конкурса можно на официальном видео от Евровидения.

16 мая на сцене Тель-Авива во втором полуфинале выступят 18 конкурсантов, среди которых представитель от России на Евровидение 2019 Лазарев песня Scream.

1. Армения: Srbuk - Walking Out

2. Ирландия: Sarah McTernan - 22

3. Молдова: Anna Odobescu - Stay

4. Швейцария: Luca Hänni - She Got Me

5. Латвия: Carousel - That Night

6. Румыния: Ester Peony - On A Sunday

7. Дания: Leonora - Love Is Forever

8. Швеция: John Lundvik - Too Late For Love

9. Австрия: PÆNDA - Limits

10. Хорватия: Roko - The Dream

11. Мальта: Michela - Chameleon

12. Литва: Jurij Veklenko - Run With The Lions

13. Россия: Сергей Лазарев - Scream

14. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

15. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

16. Нидерланды: Duncan Laurence - Arcade

17. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud

18. Азербайджан: Chingiz - Truth

Кроме лучших участников по результатам двух полуфиналов, в гранд-финале Евровидения 2019 18 мая выступит участник от страны-хозяйки конкурса (Коби Марими с песней Home), а также представители Большой пятерки:

1. Италия: Mahmood - Soldi

2. Великобритания: Michael Rice - Bigger Than Us

3. Испания: Miki - La Venda

4. Германия: S!sters - Sister

5. Франция: Bilal Hassani - Roi

Ранее Главред собрал все, что известно о песенном конкурсе.