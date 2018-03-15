Жена Валерия Меладзе показала свой "рай на Земле" и похвасталась фигурой в купальнике

Экс-"ВиаГра" Альбина Джанабаева, которая несколько лет замужем за Валерием Меладзе, уехала отдыхать к морю.

38-летняя певица на своей странице в Instagram показала подборку фото, на которых позирует в купальниках, демонстрируя потрясающую фигуру и разнообразие купальников. Также артистка не побоялась показать свое лицо без макияжа.

"#счастьебезфильтров#райназемле на этом слова закончились. Всем привет", - подписала подборку фото Джанабаева.

Поклонники восхитились естественным видом певицы и заметили, что она выглядит моложе своего возраста.

"Вам наверное 25 не больше", "Какая фигурка!", "Куколка, такая утонченная!", - восхищались поклонники.

Ранее супруга Валерия Меладзе разделась для глянцевого журнала.