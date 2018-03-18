"Первый пошел": музыкант из группы "Пикник" сообщил новости о ДТП

Музыкант группы "Пикник" Станислав Шклярский написал в Instagram, что его уже выписали из больницы и он возвращается домой после недавнего ДТП под Владимиром.

"Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой", – написал он.

Музыкант поблагодарил подписчиков за помощь и поддержку и добавил: "Надеюсь на понимание и прошу не задавать вопросы про здоровье всех участников, так как даже я не знаю всю информацию, что уж говорить о слухах".

Группа "Пикник" сформировалась в 1978 году. В ее состав сейчас входят фронтмен Эдмунд Шклярский, бас-гитарист Марат Корчемный, барабанщик Леонид Кирнос и клавишник Станислав Шклярский. В дискографии "Пикника" 22 студийных альбома.

Напомним, услуги реанимации пострадавшим не потребовались. По словам медика, один участник группы "Пикник" отправлен на амбулаторное лечение. Пять человек, по состоянию на 16 марта, оставались в больнице.