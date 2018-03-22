"Похожа на люстру ходячую": фанаты жестко раскритиковали сценический наряд Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак разочаровала фанатов новым снимком. нна котором она запечатлена в концертном наряде.

Снимок исполнительница разместила на своей странице в Instagram. На фото Лорак облачена в черный боди, колготы в сеточку и накидку, которая большинству подписчиков напомнила старую люстру.

"Хрусталь? Плюс драгоценный металл?", "Похожа на люстру ходячую", "Люстру старинную с висюльками напомнила)", "Костюм как люстра", "Люстру разобрала?)", - делились ассоциациями подписчики.

Ранее Ани Лорак показала фото со своей любимой подругой.