Известный модельер Марк Джейкобс сделал предложение своему бойфренду, видео

Известный американский модельер Марк Джейкобс сделал предложение руки и сердца своему бойфренду Чарли Дефранческо.

Дизайнер лично сообщил об этом, выложив трогательный ролик со знаменательным моментом на своей странице в Instagram.

Такое событие модельер приурочил ко дню рождения Дефранческо, который пара решила отметить в небольшом мексиканском ресторанчике. Работники и посетители заведения устроили танцевальный флешмоб для пары под песню Принса "Kiss".

Партнер модельера Дефранческо начал снимать это действо на телефон, считая, что таким образом Марк решил поздравить его с днем рождения. По его завершению танцев модельер встал на одно колено и протянул Чарли, который ничего не подозревал, коробочку с обручальным кольцом.

Дефранческо замешкался от неожиданности, но через секунду выпалил "да".

Этот знаменательный момент был снят на видео, и сам Джейкобс выложил его в соцсеть.

"Чарли Дефранческо, ты выйдешь за меня? Большое спасибо всем, кто помог этому видео случиться", – написал он в посте.

Публикация от Marc Jacobs (@themarcjacobs) 4 Апр 2018 в 9:52 PDT

Напомним, что Марк Джейкобс уже не первый раз вступает в брак. В 2008 году он сделал предложение своему бойфренду Лоренцо Мартоне, в 2009 году они узаконили отношения, но уже через год расстались.

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