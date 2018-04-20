Фанаты засыпали Лободу вопросами об отце ребенка

Известная украинская певица Светлана Лобода, в марте подтвердившая слухи о своей беременности, порадовала подписчиков новым фото.

На личной странице артистки в Instagram появились свежие снимки, которыми она отметила две недели своего пребывания в США. Лобода похвасталась селфи в оригинальных очках. " Вы супер как всегда! Подскажите фирму очков", "Очки, конечно, космос", "А вот для кого сделали такие очки?" и т.п. – писали в комментариях подписчики звезды.

Не меньше людей интересовал и вопрос отцовства будущего малыша певицы. "Так кто же отец ребенка???" и "Света, а кто Папа ребеночка?" – интересовались люди.

К сожалению, как и остальные комментарии, Лобода оставила эти вопросы без внимания.

Мини-фотосессия певицы собрала уже более 133 тысяч "лайков".

Позднее Лобода заинтриговала подписчиков анонсом интересных новостей. "Я слишком сильно люблю дело всей своей жизни, и мне будет, о чем вам рассказать... совсем скоро", – написала она.

Напомним, в СМИ появилась информация, что отцом ребенка Лободы является солист культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Ранее беременная Лобода "засветила" грудь на пикантном фото. На снимке она запечатлена в белом пеньюаре, соблазнительно приспустив его с плеч.